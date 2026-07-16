Boruto
Folge vom 16.07.2026: Kontrolle
23 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Boruto beschließt, Code zu bekämpfen, da er ihm nun direkt gegenübersteht. Um den mächtigen Gegner zu besiegen, muss er sein Karma aktivieren, ohne dabei die Kontrolle über seinen Körper zu verlieren. Währenddessen begeben sich Naruto und die anderen auf die Suche nach Boruto und Kawaki.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.