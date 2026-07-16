Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Boruto

Kontrolle

ProSieben MAXXFolge vom 16.07.2026
Kontrolle

KontrolleJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge vom 16.07.2026: Kontrolle

23 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Boruto beschließt, Code zu bekämpfen, da er ihm nun direkt gegenübersteht. Um den mächtigen Gegner zu besiegen, muss er sein Karma aktivieren, ohne dabei die Kontrolle über seinen Körper zu verlieren. Währenddessen begeben sich Naruto und die anderen auf die Suche nach Boruto und Kawaki.

Alle verfügbaren Folgen