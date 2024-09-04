Basti lernt türkisch - Ferngesteuert in IstanbulJetzt kostenlos streamen
Bratwurst & Baklava - Die Show
Folge 1: Basti lernt türkisch - Ferngesteuert in Istanbul
45 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12
BuB goes Hollywood: Heute ist Filmpapst Steven Gätjen zu Gast und gemeinsam spielen sie Filmklassiker nach. Außerdem wurde Basti von Özcan auf den Straßen von Istanbul ferngesteuert und Zahnarzthelferin Cosar durfte an Bastis Zähnen Hand anlegen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bratwurst & Baklava - Die Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Brainpool TV GmbH
Enthält Produktplatzierungen