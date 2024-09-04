Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bratwurst & Baklava - Die Show

Basti lernt türkisch - Ferngesteuert in Istanbul

ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 04.09.2024
Basti lernt türkisch - Ferngesteuert in Istanbul

Basti lernt türkisch - Ferngesteuert in IstanbulJetzt kostenlos streamen

Bratwurst & Baklava - Die Show

Folge 1: Basti lernt türkisch - Ferngesteuert in Istanbul

45 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12

BuB goes Hollywood: Heute ist Filmpapst Steven Gätjen zu Gast und gemeinsam spielen sie Filmklassiker nach. Außerdem wurde Basti von Özcan auf den Straßen von Istanbul ferngesteuert und Zahnarzthelferin Cosar durfte an Bastis Zähnen Hand anlegen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bratwurst & Baklava - Die Show
ProSieben
Bratwurst & Baklava - Die Show

Bratwurst & Baklava - Die Show

Alle 3 Staffeln und Folgen