Breaking the Day

Red Bull TVStaffel 1Folge 3vom 28.08.2017
Breaking the Day S1 E3: Mongolischer Adlerjäger

Breaking the Day S1 E3: Mongolischer Adlerjäger

Breaking the Day

Folge 3: Breaking the Day S1 E3: Mongolischer Adlerjäger

45 Min.Folge vom 28.08.2017Ab 12

Sailau ist einer der letzten mongolischen Adlerjäger. Er muss versuchen seine Fähigkeiten weiterzugeben, damit sie überleben.

Breaking the Day
Red Bull TV

Breaking the Day

