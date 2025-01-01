Staffel 3Folge 1
Folge 1: Im Königspalast
12 Min.
Felix befindet sich auf einer griechischen Insel. Hier soll der untergegangene Palast des sagenhaften Königs Midas gestanden haben. Der Hirtenjunge Alexis führt Felix durch die archäologischen Grabungsstätten. Plötzlich werden sie von Grabräubern attackiert, die sie für Konkurrenten halten.
