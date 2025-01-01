Staffel 3Folge 2
Briefe von Felix
Folge 2: Auf Safari
12 Min.
Mitten in Afrika fällt Felix von einem Safari-Jeep und schreckt damit eine Gnuherde auf. Zurück bleibt ein Gnu-Junges, das bei der Flucht nicht mithalten konnte, und nun Gefahr läuft, von einem gefräßigen Adler gerissen zu werden. Es gelingt Felix mit Mühe, das Junge zu seiner Herde zu führen, aber dabei gerät er selbst in Todesgefahr.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media