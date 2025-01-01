Zum Inhalt springenBarrierefrei
Briefe von Felix

Staffel 3Folge 2
Auf Safari

Folge 2: Auf Safari

12 Min.

Mitten in Afrika fällt Felix von einem Safari-Jeep und schreckt damit eine Gnuherde auf. Zurück bleibt ein Gnu-Junges, das bei der Flucht nicht mithalten konnte, und nun Gefahr läuft, von einem gefräßigen Adler gerissen zu werden. Es gelingt Felix mit Mühe, das Junge zu seiner Herde zu führen, aber dabei gerät er selbst in Todesgefahr.

