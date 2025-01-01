Zum Inhalt springenBarrierefrei
Briefe von Felix

Staffel 6Folge 2
Folge 2: Künstler in Not

12 Min.

Felix findet sich in einer New Yorker Straße wieder, wo er beobachtet, wie ein Graffiti-Künstler eine Wand besprüht und dann rasch flieht. Der heranstürmende Polizist will Felix wegen Sachbeschädigung verhaften. Davor rettet ihn Madam Winkelstein, die berühmte Kunstsammlerin. Sie möchte von Felix ein Graffito für ihre Ausstellung. Felix muss den Graffiti-Künstler finden, um sich aus diesem Dilemma zu befreien.

