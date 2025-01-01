Staffel 6Folge 3
Zwischen Torero, Stier und SenoritaJetzt ohne Werbung streamen
Briefe von Felix
Folge 3: Zwischen Torero, Stier und Senorita
12 Min.
Felix fährt per Anhalter durch Spanien. Der Lastwagen, in dem er sitzt, wird plötzlich von einem wilden Stier angegriffen. Der Fahrer und Felix fliehen, aber der Stier folgt dem Glöckchen, das Felix umhängen hat. Der Stier liebt Musik. Genauso wie der erfolglose Torero Pedro, der viel lieber Musiker wäre. Also wird ein Scheinkampf inszeniert mit viel Musik und ohne Blut.
Alle Staffeln im Überblick
Briefe von Felix
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media