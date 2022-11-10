Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 14vom 10.11.2022
44 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12

Shoppen ist ein Vergnügen, das auch richtig gefährlich werden kann. Britts Talkgäste berichten heute davon, wie es ist, wenn sich das Einkaufen von Waren zu einer echten Sucht entwickelt. Was passiert, wenn der Shopping-Trip zu einem Rausch wird? Wie schafft man es, den Kreislauf zu durchbrechen, wenn man durch die Sucht bereits obdachlos geworden ist? Wie kann man sich Hilfe holen? Und hat das Umfeld Betroffener Verständnis für die Kaufkrankheit?

SAT.1
