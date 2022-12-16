Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Beziehungskiller - wer hat hier die Hosen an?

SAT.1 Staffel 1 Folge 30 vom 16.12.2022
Folge 30: Beziehungskiller - wer hat hier die Hosen an?

44 Min. Folge vom 16.12.2022

Alter Hut, Schnee von gestern oder aktueller als gedacht: Gibt es moderne Beziehungen mit "klassischer Rollenverteilung"? Britt begrüßt Gäste zum Talk, die stereotype Beziehungsmodelle gerne mal aufs Korn nehmen, aber auch Menschen, die Mann und Frau gerne in klassisch zugewiesenen Rollen sehen - und deshalb mit ihrem Umfeld sogar richtig im Clinch liegen.

