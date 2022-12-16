Beziehungskiller - wer hat hier die Hosen an?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 30: Beziehungskiller - wer hat hier die Hosen an?
44 Min.Folge vom 16.12.2022Ab 12
Alter Hut, Schnee von gestern oder aktueller als gedacht: Gibt es moderne Beziehungen mit "klassischer Rollenverteilung"? Britt begrüßt Gäste zum Talk, die stereotype Beziehungsmodelle gerne mal aufs Korn nehmen, aber auch Menschen, die Mann und Frau gerne in klassisch zugewiesenen Rollen sehen - und deshalb mit ihrem Umfeld sogar richtig im Clinch liegen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt - Der Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1