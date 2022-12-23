Lass Dich überraschen-Weihnachten mit BrittJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 35: Lass Dich überraschen-Weihnachten mit Britt
45 Min.Folge vom 23.12.2022Ab 12
Es weihnachtet sehr im Talkstudio von Britt! Heute ist die die ehrenamtliche Hundehelferin Hilde zu Gast, die von ihrem jungen Kollegen Felix überrascht wird. Daneben spricht Gast Christian über die von ihm ins Leben gerufene Initiative, damit niemand an den Feiertagen allein bleiben muss. Und Sabine stellt ihr eigenes, funkelndes Weihnachtshaus vor.
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen