SAT.1Staffel 1Folge 35vom 23.12.2022
45 Min.Folge vom 23.12.2022Ab 12

Es weihnachtet sehr im Talkstudio von Britt! Heute ist die die ehrenamtliche Hundehelferin Hilde zu Gast, die von ihrem jungen Kollegen Felix überrascht wird. Daneben spricht Gast Christian über die von ihm ins Leben gerufene Initiative, damit niemand an den Feiertagen allein bleiben muss. Und Sabine stellt ihr eigenes, funkelndes Weihnachtshaus vor.

