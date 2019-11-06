Staffel 12Folge 102vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Fremdes BettgeflüsterJetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 102: Britt deckt auf: Fremdes Bettgeflüster
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nach elf Jahren will Andreas heute endlich wissen, ob er der Erzeuger von Lara ist. Oder ist es doch sein alter Kumpel Björn? Was die gemeinsame Ex Michaela den beiden aber auf jeden Fall hinterlassen hat, sind eine Menge Schulden! Auch bei Claudia ist die Vaterschaft ungewiss: Ist ihr Vater André oder doch etwa ihr Patenonkel Kai ihr Erzeuger? Britt deckt auf! Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1