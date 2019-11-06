Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

Staffel 12Folge 102vom 06.11.2019
Joyn Plus
Britt deckt auf: Fremdes Bettgeflüster

Britt deckt auf: Fremdes BettgeflüsterJetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 102: Britt deckt auf: Fremdes Bettgeflüster

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Nach elf Jahren will Andreas heute endlich wissen, ob er der Erzeuger von Lara ist. Oder ist es doch sein alter Kumpel Björn? Was die gemeinsame Ex Michaela den beiden aber auf jeden Fall hinterlassen hat, sind eine Menge Schulden! Auch bei Claudia ist die Vaterschaft ungewiss: Ist ihr Vater André oder doch etwa ihr Patenonkel Kai ihr Erzeuger? Britt deckt auf! Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt

Britt

Alle 7 Staffeln und Folgen