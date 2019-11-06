Staffel 12Folge 113vom 06.11.2019
Aleksandra will ihre große Jugendliebe Mark zurückerobern. Bis vor zwei Wochen hatten die beiden noch eine heiße Affäre, doch plötzlich ist Mark für Aleksandra unerreichbar. Obwohl die beiden keine Auseinandersetzung hatten, reagiert Mark einfach nicht mehr auf ihre Anrufe und ist wie vom Erdboden verschluckt. Mit Britts Hilfe will sie Mark ihre Liebe gestehen und mit ihm gemeinsam das Studio verlassen. Doch dann kommt alles anders als erwartet ... Rechte: Sat.1
