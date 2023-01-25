Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy Central Staffel 2 Folge 7 vom 25.01.2023
Folge 7: Staatsbürgerschaft

21 Min. Folge vom 25.01.2023 Ab 16

Jaime hat es geschafft, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das feiert die Clique ausgelassen. Bevers verspricht Abbi und Ilana, für die Feier Alkohol zu besorgen, während sich Lincoln und Jaime mit Anwälten herumschlagen.

