Nimmt sich das Verbrechen frei und macht seine WäscheJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 21: Nimmt sich das Verbrechen frei und macht seine Wäsche
21 Min.Folge vom 20.04.2026
Jake beschließt, sein freies Wochenende damit zu verbringen, mit Terry einen ungelösten Fall neu aufzurollen. Nach all den Jahren sind die Indizien jedoch immer noch undurchsichtig und sie merken schnell, dass sie vor den gleichen Problemen wie damals stehen. Währenddessen reitet sich Amy immer tiefer in eine Lüge, die sie Captain Holt aufgetischt hat.
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Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen