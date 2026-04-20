Er ist polizeiliches DynamitJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 21: Er ist polizeiliches Dynamit
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake und Amy haben alle Hände voll zu tun, als sie bei einer Reihe von Diebstählen ermitteln müssen. Als Unterstützung bekommen sie den begnadeten Detective Dave Majors zugeteilt.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen