Brooklyn Nine-Nine
Folge 22: Bingpot
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake und Boyle sind verzweifelt: Sie wollen einen alten Fall wieder aufrollen, aber es mangelt ihnen an den nötigen Mitteln. Zu ihrer Überraschung wird ihnen schon bald Unterstützung zugesagt - von Madeline Wuntch.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen