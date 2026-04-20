Sie sollten den Tag nicht vor der Walpurgisnacht lobenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 23: Sie sollten den Tag nicht vor der Walpurgisnacht loben
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Nach einem arglistigen Plan von Captain Wuntch versucht Holt verzweifelt, seine Versetzung zu verhindern. Terry und Gina wollen dabei helfen: Sie suchen einen Beweis, der zeigt, dass ihr Chef hereingelegt wurde. Auch Jake hat es nicht einfach. Er möchte endlich Klarheit über sich und Amy - aber erst, nachdem sie verdeckt als Paar ermittelt haben.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen