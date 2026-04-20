Hat hier jemand 'n Luftröhrenschnitt bestellt?Jetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 21: Hat hier jemand 'n Luftröhrenschnitt bestellt?
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Um mehr Informationen über den Kriminellen Figgis herauszubekommen, muss Amy verdeckt in ein Gefängnis eingeschleust werden. Jake gefällt das gar nicht, weshalb er aus Sorge um seine Freundin dazu bereit ist, die Ermittlungen zu gefährden.
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Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen