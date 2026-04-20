Brooklyn Nine-Nine
Folge 22: Wir sind "zinkenlos"
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake und Rosa sind von Hawkins in eine Falle gelockt worden und müssen sich nun wegen eines Banküberfalls vor Gericht verantworten. Amy ist außer sich vor Sorge, schließlich droht eine lange Gefängnisstrafe. Das Team lässt nichts unversucht.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen