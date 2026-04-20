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Brooklyn Nine-Nine

Harte Prüfung für einen Göttergatten

NBCUniversalStaffel 5Folge 21vom 20.04.2026
Harte Prüfung für einen Göttergatten

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 21: Harte Prüfung für einen Göttergatten

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Seitdem der Schwerverbrecher Sergio Mindar Rosa auf mysteriöse Weise entkommen ist, hat diese keine ruhige Nacht mehr verbracht. Nun, nach sieben Jahren, haben sie und Amy wieder eine Spur zum Kriminellen - und müssen dafür verdeckt in einem Altenheim ermitteln. Unterdessen hat auch Jake alle Hände voll zu tun, als er sich mit Terry um seine Hochzeitsvorbereitungen kümmert.

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