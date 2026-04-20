Harte Prüfung für einen GöttergattenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 21: Harte Prüfung für einen Göttergatten
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Seitdem der Schwerverbrecher Sergio Mindar Rosa auf mysteriöse Weise entkommen ist, hat diese keine ruhige Nacht mehr verbracht. Nun, nach sieben Jahren, haben sie und Amy wieder eine Spur zum Kriminellen - und müssen dafür verdeckt in einem Altenheim ermitteln. Unterdessen hat auch Jake alle Hände voll zu tun, als er sich mit Terry um seine Hochzeitsvorbereitungen kümmert.
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Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen