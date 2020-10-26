Alina, Canan, Oliver versus Jochen, Peter, AnnettJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 26.10.2020: Alina, Canan, Oliver versus Jochen, Peter, Annett
43 Min.Folge vom 26.10.2020Ab 12
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alina Merkau, Oliver Petszokat, Jochen Schropp, Annett Möller) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions