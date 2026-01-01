Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Alina, Canan, Oliver versus Jochen, Peter, Annett

SAT.1
Alina, Canan, Oliver versus Jochen, Peter, Annett

Alina, Canan, Oliver versus Jochen, Peter, AnnettJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Alina, Canan, Oliver versus Jochen, Peter, Annett

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alina Merkau, Oliver Petszokat, Jochen Schropp, Annett Möller) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen