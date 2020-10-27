Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Alexander, Daniela, Marlene versus Frank, Claus, Mareile

SAT.1Folge vom 27.10.2020
Alexander, Daniela, Marlene versus Frank, Claus, Mareile

Alexander, Daniela, Marlene versus Frank, Claus, MareileJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 27.10.2020: Alexander, Daniela, Marlene versus Frank, Claus, Mareile

43 Min.Folge vom 27.10.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alexander Herrmann, Marlene Lufen, Frank Rosin, Mareile Höppner) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

Alle verfügbaren Folgen