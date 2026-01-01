Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Ross, Pedro, Jenny versus Amiaz, Tizia, Nina

SAT.1
Ross, Pedro, Jenny versus Amiaz, Tizia, Nina

Ross, Pedro, Jenny versus Amiaz, Tizia, Nina

Buchstaben Battle

Ross, Pedro, Jenny versus Amiaz, Tizia, Nina

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Ross Antony, Jenny Elvers, Amiaz Habtu, Nina Moghaddam) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

