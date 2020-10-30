Thore, Yvonne, Jana versus Christian, Lucas, JoyceJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 30.10.2020: Thore, Yvonne, Jana versus Christian, Lucas, Joyce
43 Min.Folge vom 30.10.2020Ab 12
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Thore Schölermann, Jana Schölermann, Christian Düren, Joyce Ilg) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions