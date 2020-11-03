Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

SAT.1Folge vom 03.11.2020
43 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Wilson Gonzales Ochsenknecht, Sonja Zietlow, Paula Lambert, Daniel Donskoy) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

