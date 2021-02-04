Panagiota, Stefan, Buerger Lars versus Mimi, Sheila, BastianJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 04.02.2021: Panagiota, Stefan, Buerger Lars versus Mimi, Sheila, Bastian
43 Min.Folge vom 04.02.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Panagiota Petridou, Bürger Lars Dietrich, Mimi Fiedler und Bastian Bielendorfer) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3: SAT.1 emotions & © Season 2-3, Season 3: SAT.1 & © Season 1: Sat.1