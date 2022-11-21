Building Roots - Verwurzelt in Colorado
Folge vom 21.11.2022: Die felsige Küche
45 Min.Folge vom 21.11.2022
Sarah und ihr Mann Jason haben sich im Süden Colorados niedergelassen und eine historische Farm in der Nähe ihrer Familie gekauft. Obwohl die Landschaft um das Grundstück atemberaubend schön ist, muss das veraltete Haus im Stil der 80er-Jahre dringend renoviert werden. Ben und Cristi beginnen mit der Modernisierung des Hauses, indem sie den gewünschten cleanen Stil mit dem ursprünglichen Charakter des Hauses kombinieren und Platz für große Familien- und Freunde-Zusammenkünfte schaffen. Der Druck ist bei diesem Projekt besonders groß, denn Sarah und Ben sind Geschwister.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.