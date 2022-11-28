Building Roots - Verwurzelt in Colorado
Folge vom 28.11.2022: Die Küche muss raus
44 Min.Folge vom 28.11.2022
Ein Leck in ihrem Badezimmer veranlasst ein Paar dazu, endlich die Renovierung ihres viktorianischen Hauses mit einem atemberaubenden Ausblick auf das Tal und die Berge anzugehen. Durch die Neugestaltung des Schlafzimmers und des Badezimmers sowie die Erweiterung des Außenbereichs hauchen Ben und Cristi dem Haus in Pagosa Springs einen südwestlichen Stil ein und lassen es optisch mit der Umgebung verschmelzen. Die Gestaltung der neuen Terrasse inspiriert Ben dazu, den Außenbereich seiner eigenen Familie umzugestalten und Cristi zu überraschen.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
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