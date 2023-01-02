Zum Inhalt springenBarrierefrei
Building Roots - Verwurzelt in Colorado

HGTVFolge vom 02.01.2023
45 Min.Folge vom 02.01.2023

Candice und Kevin sind dauerhaft in das Ferienhaus ihrer Familie in Colorado gezogen und leben seitdem ihren Traum. Sogar ihre drei Töchter folgten ihnen in die Gegend, einschließlich der ältesten, die sich ein eigenes Haus ganz in der Nähe gekauft hat. Obwohl die Familie jetzt an ihrem Traumort lebt, ist das Haus von Candice und Kevin ein Fertighaus, das weder ihre Persönlichkeit noch ihre Bedürfnisse widerspiegelt. Ben und Cristi planen deshalb, einen modernen Rückzugsort in den Bergen zu schaffen, indem sie das Design des Innen- und Außenbereichs traumhaft umgestalten.

