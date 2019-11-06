Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2Jetzt ohne Werbung streamen
Bullyparade - Die Story
Folge 2: Folge 2
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Unser (T)Raumschiff, Sissi - Wechseljahre einer Kaiserin, The Funky Brothers, Klatschkaffee mit Dimitri, Winnetou: In "bullyparade - die Story" blicken Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian auf die zahlreichen Rubriken und Figuren zurück, die sie in 90 Episoden "bullyparade" zum Leben erweckt haben. In ihrer Rolle als Kastagnetten kommentieren sie gewohnt beschlipst, bebrillt, zugeknöpft, ausdruckslos und wortgewandt die Highlights der Kult-Comedy. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Bullyparade - Die Story
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1