Die Skoda Meisterschaft mit Kippen im Gepäck

ProSieben FUNStaffel 5Folge 15vom 01.12.2025
Folge 15: Die Skoda Meisterschaft mit Kippen im Gepäck

27 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6

"Das Traumschiff", "Sissi", "Pawel & Bronko" - die "bullyparade" ist längst Kult. Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz machen vor nichts Halt und nehmen alles und jeden gnadenlos auf die Schippe. Das Spaß-Trio ist nicht nur vor der Kamera aktiv: Bully führt auch Regie, und alle drei Comedians schreiben viele ihrer Gags selbst.

