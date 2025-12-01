Die Skoda Meisterschaft mit Kippen im GepäckJetzt ohne Werbung streamen
bullyparade
Folge 15: Die Skoda Meisterschaft mit Kippen im Gepäck
27 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6
"Das Traumschiff", "Sissi", "Pawel & Bronko" - die "bullyparade" ist längst Kult. Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz machen vor nichts Halt und nehmen alles und jeden gnadenlos auf die Schippe. Das Spaß-Trio ist nicht nur vor der Kamera aktiv: Bully führt auch Regie, und alle drei Comedians schreiben viele ihrer Gags selbst.
Alle Staffeln im Überblick
bullyparade
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben