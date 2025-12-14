14. Spieltag, 1. Bundesliga & 16. Spieltag, 2. BundesligaJetzt kostenlos streamen
Bundesliga Pur
Folge 18: 14. Spieltag, 1. Bundesliga & 16. Spieltag, 2. Bundesliga
96 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Diese Sportsendung liefert eine Zusammenfassung der aktuellen Begegnungen der 1. Fußball-Bundesliga. Highlights aller Spiele des Wochenendes und alle Tore werden in Kurzform erläutert.
