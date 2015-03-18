Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 18.03.2015: Die Eishockey-Torte
22 Min.Folge vom 18.03.2015
Buddy zaubert eine gigantische Torwart-Torte für eine Veranstaltung der Eishockeyliga NHL, die im Fernsehen live vor Tausenden Fans ausgeliefert wird. Leider bricht die Hubvorrichtung des Lastwagens. Wird der Cake Boss das Kunstwerk trotzdem rechtzeitig zum Empfänger bringen? Dann steht eine komplizierte Torte zum 50. Hochzeitstag eines reizenden Paares an, die dem Spitzenkonditor einiges abverlangt. Außerdem ist Buddys Mutter von ihrer Stammzellbehandlung in Israel zurückgekommen, und alle hoffen nun, dass Mary endlich wieder ganz gesund wird.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.