Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Renovierung im Eiltempo

TLC
Renovierung im Eiltempo

Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 18.11.2015: Renovierung im Eiltempo

Folge vom 18.11.2015

Nach 50 Betriebsjahren und Millionen von Kunden ist es an der Zeit, „Carlo's Bakery“ eine Generalüberholung zu verpassen - wobei die Familie in Erinnerungen schwelgt, die sich über ein halbes Jahrhundert angehäuft haben. Als die Crew bei den Renovierungsarbeiten auf eine uralte Nachricht an Buddys Vater stößt, wird die Vergangenheit greifbar. Doch trotz Baustelle und Nostalgie müssen die Kuchen fertig werden: Buddy hat den Auftrag, eine Gedächtnistorte zu Ehren des 100sten Geburtstags von Frank Sinatra zu backen, der als berühmtester Einwohner von Hoboken gilt. Und auch Mary und Madeline geben alles, um einem alten Kunden eine Freude zu machen.

