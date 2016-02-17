Eine wahrhaft majestätische TorteJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 17.02.2016: Eine wahrhaft majestätische Torte
22 Min.Folge vom 17.02.2016
Die Royals erwarten Nachwuchs, und die Welt steht kopf! Den königlichen Kindersegen wollen die Betreiber eines typisch britischen Lokals in Manhattan gebührend feiern - mit einer wahrhaft majestätischen Torte aus dem Hause Valastro. Für das royale Baby Nummer Zwei ist natürlich das Beste gerade gut genug. Ein mehrstöckiges Edelexemplar muss her, gespickt mit jeder Menge Kronjuwelen, Perlen, Gold und Schleifen. Doch als ob das königliche Großprojekt nicht schon Arbeit genug wäre, flattert auch schon der nächste Auftrag in die Backstube: Für die Autowerkstatt von Marys Schwager Chris soll eine PS-starke Hot Rod-Torte zusammengeschraubt werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.