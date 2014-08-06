Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Vampir-Torte auf dem Friedhof

TLCFolge vom 06.08.2014
Vampir-Torte auf dem Friedhof

Vampir-Torte auf dem FriedhofJetzt kostenlos streamen

Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 06.08.2014: Vampir-Torte auf dem Friedhof

22 Min.Folge vom 06.08.2014Ab 6

Auch an Halloween steht die Kundschaft bei Buddy Valastro Schlange - und hat zuweilen recht merkwürdige Aufträge zu vergeben. Diesmal bestellt eine Gruppe von Amateur-Vampiren eine große Sarg-Torte beim „Cake Boss“, die so naturgetreu wie möglich aussehen soll. In der Zwischenzeit schwitzt Buddys Backmannschaft Blut und Wasser, um einen jungen, sehr aufgeregten Mann bei seinem Heiratsantrag zu unterstützen. Und auch Schwester Mary sorgt für Aufregung, denn ihr Halloween-Kostüm ist wirklich zum Fürchten.

