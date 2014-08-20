Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 20.08.2014: Hochzeits-Nostalgie
22 Min.Folge vom 20.08.2014Ab 6
In dieser Woche stehen bei Buddy Valastro und seiner Backmannschaft drei große Events auf dem Plan: Seine Schwester Grace und Schwager Joey feiern ihren 20. Hochzeitstag und wünschen sich dafür eine Kopie ihrer damaligen Hochzeitstorte. Außerdem muss für Buddy Junior eine Geburtstags-Pool-Party, zu der auch Mädchen kommen, organisiert werden. Und zu guter Letzt entführt der „Cake Boss“ seine Lisa zum Juwelier seines Vertrauens, um ihren Ehering mit weiteren Diamanten schmücken zu lassen.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.