Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 29.10.2014: Eine Torte für Betty White
22 Min.Folge vom 29.10.2014Ab 6
Jetzt wird’s ernst. Der „Cake Boss“ soll für Schauspielerin und Comedian Betty White eine ganz besondere Torte zaubern. Er hat dazu sage und schreibe 24 Stunden Zeit. Eigentlich ist das eine tolle Gelegenheit für Buddy, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Doch gelingt es ihm, an nur einem Tag eine lebensgroße Betty-White-Kopie in Kuchenform zu schaffen? Dazu kommt, dass Buddy mit seinen Gedanken eigentlich ganz woanders ist, denn heute tagt der Familienrat wegen Mutter Valastros ALS-Diagnose.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.