Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Operation Panzertorte

TLCFolge vom 05.11.2014
Operation Panzertorte

Operation PanzertorteJetzt kostenlos streamen

Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 05.11.2014: Operation Panzertorte

22 Min.Folge vom 05.11.2014Ab 6

Buddy Valastros Kunde ist in dieser Folge ein echtes Schwergewicht: Die United States Army, die als das weltweit bestausgerüstete Heer gilt, beauftragt den „Cake Boss“ zu ihrem 237. Geburtstag zwei sehr ausgefallene Torten zu backen. Und die beiden Kuchenkreationen müssen echte Meisterwerke mit Wow-Effekt werden: Die eine soll einem großen militärischen Publikum auf dem Times Square präsentiert werden. Die andere wird zu einer in Afghanistan stationierten Truppeneinheit geschickt und muss natürlich stabil genug sein, um die lange Reise unbeschadet zu überstehen.

Alle verfügbaren Folgen