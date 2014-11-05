Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 05.11.2014: Operation Panzertorte
22 Min.Folge vom 05.11.2014Ab 6
Buddy Valastros Kunde ist in dieser Folge ein echtes Schwergewicht: Die United States Army, die als das weltweit bestausgerüstete Heer gilt, beauftragt den „Cake Boss“ zu ihrem 237. Geburtstag zwei sehr ausgefallene Torten zu backen. Und die beiden Kuchenkreationen müssen echte Meisterwerke mit Wow-Effekt werden: Die eine soll einem großen militärischen Publikum auf dem Times Square präsentiert werden. Die andere wird zu einer in Afghanistan stationierten Truppeneinheit geschickt und muss natürlich stabil genug sein, um die lange Reise unbeschadet zu überstehen.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.