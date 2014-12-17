Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 17.12.2014: Die Spinning-Torte
23 Min.Folge vom 17.12.2014
Nachdem Robin Roberts, die beliebte Moderatorin der Nachrichtensendung „Good Morning America“, nach langer Krankheit genesen ist, will das ganze TV-Team ihre Rückkehr feiern. Und Buddy Valastro darf die Torte für diesen großen Anlass backen. Da sein Meisterwerk vor mehreren Millionen Zuschauern live in der Sendung präsentiert werden soll, ist der Cake Boss jedoch äußerst nervös. Bei Schwager Mauro geht es dagegen sportlich zu: Er hat durch eiserne Disziplin jede Menge Gewicht verloren und entwirft nun eine echte Spinning-Torte für einen Fitnesstrainer.
