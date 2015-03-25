Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Die Armdrücker-Familie

TLCFolge vom 25.03.2015
Die Armdrücker-Familie

Die Armdrücker-FamilieJetzt kostenlos streamen

Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 25.03.2015: Die Armdrücker-Familie

22 Min.Folge vom 25.03.2015

In dieser Episode muss Buddy Valastro erst einmal die Ärmel hochkrempeln und seine Muskeln zeigen, denn sein nächster Auftrag hat es in sich: eine gigantische Torte für eine Familie von professionellen Armdrückern! Auf der Kunden-Wunschliste stehen unter anderem Blinklichter, künstlicher Nebel und eine elektrische Hubplattform, um aus der Torten-Präsentation ein echtes Großevent zu machen. Auch Mauro und seine Kids haben alle Hände voll zu tun, um eine romantische Überraschungsparty für Madelines Geburtstag in der Backstube vorzubereiten.

Alle verfügbaren Folgen