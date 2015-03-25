Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 25.03.2015: Die Armdrücker-Familie
22 Min.Folge vom 25.03.2015
In dieser Episode muss Buddy Valastro erst einmal die Ärmel hochkrempeln und seine Muskeln zeigen, denn sein nächster Auftrag hat es in sich: eine gigantische Torte für eine Familie von professionellen Armdrückern! Auf der Kunden-Wunschliste stehen unter anderem Blinklichter, künstlicher Nebel und eine elektrische Hubplattform, um aus der Torten-Präsentation ein echtes Großevent zu machen. Auch Mauro und seine Kids haben alle Hände voll zu tun, um eine romantische Überraschungsparty für Madelines Geburtstag in der Backstube vorzubereiten.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.