Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 24.12.2014: Ski Heil!
22 Min.Folge vom 24.12.2014
In dieser Episode geht es sportlich zu. Buddy hat den Auftrag, eine gigantische Wintersport-Torte in Form eines Gebirges zu backen. Und um technisch zu punkten, soll er einen voll funktionsfähigen Skilift neben die Piste bringen. Auch die Lieferung des Kunstwerks fordert dem „Cake Boss“ einiges ab: Es muss mit Skiern auf die Bergspitze gebracht werden! Außerdem kehrt Ashleys „Super Konditor“-Erzfeind Paul wieder zurück, nachdem er durch Hurrikan Sandy alles verloren hat. Kann ein Skirennen ihren Kleinkrieg beenden?
