Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 07.01.2015: Neue Filiale
23 Min.Folge vom 07.01.2015
Carlo’s Bakery Nummer zwei steht in den Startlöchern! Buddy und der Rest der Familie arbeiten rund um die Uhr, um die neue Filiale in Ridgewood, New Jersey, zu eröffnen. Doch die Einarbeitung des Teams kostet Zeit, und zu allem Überfluss ist ein heftiger Schneesturm angekündigt. Wird der „Cake Boss“ mit den Vorbereitungen fertig werden? Außerdem hat er diese Woche schwierige Kundschaft: Eineiige Zwillinge, die sich aufs Haar gleichen, bestellen einen Geburtstagskuchen für ihre Mutter. Leider haben die beiden völlig unterschiedliche Vorstellungen und Torten-Geschmäcker.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.