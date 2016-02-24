Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 24.02.2016: Tickets für Hollywood?
Scorsese war gestern - jetzt sitzt Buddy Valastro höchstpersönlich auf dem Regiestuhl! In dieser Episode müssen der Cake Boss und sein Team ein Projekt à la Hollywood umsetzen, denn sie sollen eine Torte für das Tribeca Film Festival backen. Die Tortenfüllung mit Popcorngeschmack ist ein Publikumshit, doch als Buddys Schwester darauf besteht bei der Auslieferung dabei zu sein um die anwesenden Promis zu treffen, kommt es zu Problemen. Außerdem ist der Film Festival Kuchen nicht der einzige Auftrag den der Cake Boss stemmen muss - einige seiner langjährigen Stammkunden kommen in Carlos Bakery um eine besondere Bestellung aufzugeben. Natürlich scheut Buddy keine Mühen um der Familie mit einem ganz besonderen Kunstwerk für ihre jahrelange Kundentreue zu danken.