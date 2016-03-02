Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 02.03.2016: Kirschblütenzeit
22 Min.Folge vom 02.03.2016
Romantik pur! Wenn im Branch Brook Park in New Jersey tausende Kirschbäume blühen, schweben nicht nur verliebte Pärchen auf Wolke sieben. Auch der Gemeinderat ist entzückt und will sich bei den engagierten Mitarbeitern des Stadtparks mit einer riesigen Kirschblüten-Torte bedanken. Da muss schon etwas Besonderes her: ein dreidimensionaler „Baumkuchen“ auf mehreren Etagen! Für das schmackhafte Blütenmeer in süß benötigen Buddy Valastro und sein Konditoren-Team nicht nur die passenden Zutaten, sondern auch eine Menge Geduld und Fingerspitzengefühl. Außerdem wird Buddy zu einem Cannoli-Duell herausgefordert - den Sieger soll die Kundschaft per Geschmacksprobe küren.
