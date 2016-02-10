Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 10.02.2016: Die Osterparade
22 Min.Folge vom 10.02.2016
Ein frische Frühlingsbrise weht durch die Stadt: Die Sonne scheint, die Blumen blühen, die Vögel zwitschern und Ostern steht vor der Tür. Das heißt Hochsaison für Buddy Valastro und sein Konditoren-Team! Denn zu den Feiertagen rennt die Kundschaft dem Back-Shop die Türen ein. Hutmacherin Linda ordert für ihre Modisten-Zunft eine kunstvolle Osterhut-Torte - das erfordert höchstes handwerkliches Geschick und ist natürlich Chefsache. Doch bevor das Ostergeschäft so richtig anläuft, steht das jüdische Purimsfest an. Dazu will Buddy die traditionellen Hamantaschen in moderne Variationen verwandeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.