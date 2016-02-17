Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 17.02.2016: Mauro kehrt zurück
22 Min.Folge vom 17.02.2016
Singapur wird 50! Zum runden Geburtstag des Stadtstaats soll Cake Boss Buddy ein süßes Meisterstück im Asia-Style entwerfen. Was würde da besser als Vorlage passen, als das Wahrzeichen der schillernden Metropole? Ein „Merlion“, eine mystische Sagengestalt, halb Löwe, halb Fisch, steht für die Jubiläums-Torte Modell. Mit viel Fingerspitzengefühl erschafft das Konditoren-Team einen wahrhaft kalorienreichen Koloss aus Kokosraspeln, Schokolade, Buttercreme und Ananaspüree. Nach seinem kürzlichen Kollaps schaut Buddys Schwager Mauro zum ersten Mal wieder im Shop vorbei. Ob das angeschlagene Schwergewicht schon fit für den anstrengenden Einsatz in der Backstube ist?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.