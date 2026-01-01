Candice Renoir
Folge 1: Episode 1
52 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Candice untersucht den brutalen Mord an Claire Longval, die in ihrem eigenen Haus erschlagen worden ist. Spuren am Tatort weisen auf einen Einbruch hin und es ist offensichtlich, dass sich dort eine heftige Auseinandersetzung abgespielt hat. Ein Erbschaftsstreit oder eine Beziehungstat? Die Kommissarin steht vor einem Rätsel.
Candice Renoir
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:FR, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Newen Distribution