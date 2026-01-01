Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotions Staffel 8 Folge 1 vom 19.01.2026
52 Min. Folge vom 19.01.2026 Ab 12

Candice untersucht den brutalen Mord an Claire Longval, die in ihrem eigenen Haus erschlagen worden ist. Spuren am Tatort weisen auf einen Einbruch hin und es ist offensichtlich, dass sich dort eine heftige Auseinandersetzung abgespielt hat. Ein Erbschaftsstreit oder eine Beziehungstat? Die Kommissarin steht vor einem Rätsel.

