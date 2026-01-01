Zum Inhalt springenBarrierefrei
Candice Renoir

Episode 10

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 10vom 19.01.2026
Folge 10: Episode 10

54 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Als Alleinerziehende von vier Kindern hat es Candice nicht immer leicht: Sie muss sich nicht nur den alltäglichen Herausforderungen des Mamadaseins stellen, sondern auch noch ihren Teamleiter-Posten bei der Polizei unter einen Hut bekommen. Wird ihr der Spagat zwischen Familie und Beruf gelingen?

